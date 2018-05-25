Премьер Японии на петербургском форуме «помечтал» о Курилах
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посвятил значительную часть своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума фактически теме Курильских островов, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.
Он рассказал Владимиру Путину и другим собравшимся о том, каким он представляет себе мир после того, как «как Россия и Япония создадут постоянную стабильность», то есть, судя по тону высказываний Абэ, решат вопрос о Курилах так, как это устроит Японию.
Решение курильского вопроса, по словам Абэ, приведёт к целому фейерверку последствий, положительных для России, Японии и мира.
Так, Японское море может стать логистическим хайвеем, где грузы в огромных объёмах будут «ходить туда-сюда». Транспортировать будут в том числе российский сжиженный газ на японских судах.
Российские порты будут быстро развиваться. Вслед за этим станет реализовываться экономический потенциал северо-восточной части России. А это, в свою очередь, переведет всю российскую экономику «в турбо-режим», посулил премьер Японии.
Таким образом, японский гость российского форума рассказал руководителям российского государства, как много экономических выгод принесет России решение «курильского вопроса» устраивающим Японию образом.
Впрочем, Абэ начал свое выступление с фразы «давайте помечтаем», после чего повеселил собравшихся гипотетической перспективой встречи сборных команд Японии и России в финале мирового футбольного чемпионата.
Однако в конце своей речи Абэ сказал, что, в отличие от футбольной метафоры, он не считает нарисованную им посткурильскую перспективу «грезами наяву».