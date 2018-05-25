Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посвятил значительную часть своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума фактически теме Курильских островов, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

Он рассказал Владимиру Путину и другим собравшимся о том, каким он представляет себе мир после того, как «как Россия и Япония создадут постоянную стабильность», то есть, судя по тону высказываний Абэ, решат вопрос о Курилах так, как это устроит Японию.

Решение курильского вопроса, по словам Абэ, приведёт к целому фейерверку последствий, положительных для России, Японии и мира.

Так, Японское море может стать логистическим хайвеем, где грузы в огромных объёмах будут «ходить туда-сюда». Транспортировать будут в том числе российский сжиженный газ на японских судах.

Российские порты будут быстро развиваться. Вслед за этим станет реализовываться экономический потенциал северо-восточной части России. А это, в свою очередь, переведет всю российскую экономику «в турбо-режим», посулил премьер Японии.

Таким образом, японский гость российского форума рассказал руководителям российского государства, как много экономических выгод принесет России решение «курильского вопроса» устраивающим Японию образом.

Впрочем, Абэ начал свое выступление с фразы «давайте помечтаем», после чего повеселил собравшихся гипотетической перспективой встречи сборных команд Японии и России в финале мирового футбольного чемпионата.

Однако в конце своей речи Абэ сказал, что, в отличие от футбольной метафоры, он не считает нарисованную им посткурильскую перспективу «грезами наяву».