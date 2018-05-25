Кустанай, Казахстан, 25 мая, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Кустанайской области Казахстана реализуются одиннадцать инвестиционных проектов на общую сумму 119 млрд тенге (22,4 млрд рублей), сообщили 25 мая в пресс-службе председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева.

Анна Красноперова Инвестиции

В рамках поездки в Кустанайскую область глава правительства ознакомился с ходом строительства индустриальной зоны, которая будет запущена в декабре 2018 года. Кроме этого, в регионе ведутся работы по созданию свободной экономической зоны, в рамках которой планируется организовать производство оборудования, продуктов питания и других товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем внешних инвестиций в основной капитал Казахстана увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 56%.