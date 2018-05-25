Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Развитие России в современном мире всё больше зависит от качества работы в регионах, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 25 мая, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2018, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин отметил, что в этом контексте очень важным становится «качественное обновление региональных команд».

Путин напомнил участникам форума, что в состав нового правительства России вошли «ряд успешных губернаторов».

Конкуренция между регионами за инвесторов и качественные кадры растет, отметил президент: «А это значит, что нам удалось нащупать механизм постоянных изменений», — сказал он.

Путин также напомнил об итогах ежегодного Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, которые были оглашены на ПМЭФ несколько часов назад.

Президент поздравил победителей — ими стали Тюменская область, Москва, Татария и Тульская область. Кроме того, в пятерке лидеров впервые появился и «мой родной Петербург», добавил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тюменская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2018 года, второе место заняла Москва, третье — Татария. Санкт-Петербург оказался на 4-й строчке рейтинга, поднявшись за год на 13 пунктов. На пятом месте — Тульская область.

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Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на ПМЭФ-2018, что качество государственного управления в России не соответствует вызовам, которые стоят сегодня перед страной, и не позволяет выполнить новые указы президента РФ.