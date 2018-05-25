Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Создать совместное предприятие при участии российской компании «Новатэк» для экспорта в европейские страны трубопроводного газа предложил 25 мая президенту России Владимиру Путину глава Total Патрик Пуянне.

Цитата из х/ф «Верное дельце». Реж. Александр Коффр. 2012. Франция Заманчивое предложение

Выступая в рамках бизнес-диалога «Россия — Франция», руководитель французской компании пояснил, что рассчитывает на содействие в вопросе о поставках голубого топлива по газопроводам в Европе, построенным при участии России.

«Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь в будущем вы разрешите нам, нашему совместному предприятию «Новатэка» и Total, через эти газопроводы продавать газ нашим клиентам в Европе?» — цитирует издание МИР24 Пуянне.

В свою очередь Путин пояснил, что некоторые возможности существуют и сегодня. Например, добываемый при участии Total газ может поставляться в страны Евросоюза через «Газпром экспорт». Над дальнейшей либерализацией сферы поставок трубопроводного газа российский президент обещал подумать.