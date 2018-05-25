Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России исторически самые низкие ставки по ипотеке, а до конца года они могут еще снизиться, заявил 25 мая глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

По его словам, в 2017 году был ипотечный бум, однако прирост по отношению к прошлому году в текущем составил более 60% по количеству выданных кредитов и более чем 80% — по объему выданных денег (456 млрд рублей).

«Скорее всего, эта тенденция сохранится, ставки будут ещё снижаться», — заявил Греф, добавив, что строительная отрасль должна быть к этому готова, иначе на рынке недвижимости начнут расти цены.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы ипотечного кредитования в России растут. Так, только в апреле 2018 года предварительная сумма выданных кредитов на приобретение жилья приблизилась к 250 млрд рублей.

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