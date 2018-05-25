Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. В России будут зафиксированы на шесть лет те изменения в налоговом режиме, над которыми в настоящее время работает правительство РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопросы в рамках бизнес-диалога Россия-Франция глава государства отметил, что стабильность в сфере налоговой политики будет достигнута в той же мере, что и стабильность макроэкономической политики.

«Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим, но после того, как мы сделаем это, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая министр финансов России Антон Силуанов в рамках ПМЭФ — 2018 заявил, что в правительстве России продолжается доработка налоговой реформы, принятые изменения будут действовать по меньшей мере шесть лет.

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