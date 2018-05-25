Москва, 25 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Деятельность компании «Аэрофлот-Российские авиалинии» в части соблюдения Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа приведена в соответствие с требованиями закона. Отныне детские коляски и костыли не будут учитываться в весе ручной клади или багажа, сообщила 25 мая пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Детская коляска

В сообщении говорится, что в нарушение указанных правил «Аэрофлот» прибегал к отказу инвалидам и лицам с детьми в бесплатном провозе складных колясок, костылей, тростей и ходунков. После вмешательства прокуратуры ограничения были сняты.

Напомним, в соответствии с действующими Федеральными авиационными правилами (ФАП) авиакомпании вправе устанавливать ограничение веса бесплатной ручной клади, при этом он не должен быть меньше 5 килограммов. В случае превышения веса, ее необходимо сдать в багаж.