Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. России потребуется еще порядка пяти новых ледоколов, включая наиболее мощные ЛК-120, для успешного освоения Арктики. Об этом заявил 25 мая глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в ходе круглого стола «Арктический потенциал. Севморпуть как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Сквозь арктические льды

Он напомнил, что сейчас проводка по Северному морскому пути (СМП) продолжается всего 6 месяцев, и необходимо увеличить ее до 9 или даже до 12 месяцев.

Сегодня в Петербурге строятся три атомных ледокола: два находятся в завершающей стадии строительства — «Арктика» и «Сибирь». Ледокол «Урал» будет спущен на воду в ближайшее время, сказал Рахманов. Тем самым, добавил он, будет сделан первый шаг к строительству крупнейших в мире атомных ледоколов мощностью 60 МВт, которые заложат основу круглогодичной проводке по СМП.

Читайте также: Без новейших ледоколов России не быть лидером на рынке СПГ

«Но, чтобы успешно работать в восточном секторе Арктики, конечно, нам нужны большие ледоколы мощностью 110 МВт, 120 МВт, 130 МВт, и мы, в общем, подходим уже к решению того, каким образом и где можно было бы такие ледоколы строить», — сказал Рахманов.

По его мнению, потребуются еще два ледокола типа ЛК-60, а также от двух до трех ледоколов типа ЛК-120, потому что всего один большой ледокол мощностью около 120 МВт строить смысла нет. Его можно будет поставить на дежурство и обеспечивать круглосуточную навигацию с коммерческой скоростью в диапазоне 10−12 узлов, считает глава ОСК.

«Я глубоко убежден, что, как только это произойдет, наши арктические регионы, прежде всего Мурманская и Архангельская область, смогут, в полной мере реализуя те инвестпроекты, которые надо еще пообсуждать, обеспечить преимущества перевода контейнерных перевозок на Северный морской путь», — заметил глава «ОСК».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Рахманов

Также необходимо создать дальнейшую логистическую базу разгрузки контейнеров и передачу их через страны Скандинавии и Северной Европы, добавил Рахманов. «Нам не нужно идти вокруг всей Европы, чтобы успешно доставлять такие контейнеры», — подчеркнул он.

Алексей Рахманов добавил, что судостроительные задачи ОСК не ограничиваются ледоколами. Так, напомнил он, сейчас создается первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Он уже встал в Мурманске на загрузку ядерного топлива, в ближайшее время будет реализован физический пуск и проведение испытаний по выработке тепла и электричества.

Читайте также: К мурманскому причалу пришвартовался плавучий атомный энергоблок

«Мы надеемся, что уже в 2019 году он встанет на постоянное базирование в Певеке, давая 70 КВт энергии и тепла региону взамен выбывающей Билибинской АЭС», — сказал Алексей Рахманов.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.