Для освоения Арктики России понадобится до пяти новых ледоколов
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. России потребуется еще порядка пяти новых ледоколов, включая наиболее мощные ЛК-120, для успешного освоения Арктики. Об этом заявил 25 мая глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в ходе круглого стола «Арктический потенциал. Севморпуть как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он напомнил, что сейчас проводка по Северному морскому пути (СМП) продолжается всего 6 месяцев, и необходимо увеличить ее до 9 или даже до 12 месяцев.
Сегодня в Петербурге строятся три атомных ледокола: два находятся в завершающей стадии строительства — «Арктика» и «Сибирь». Ледокол «Урал» будет спущен на воду в ближайшее время, сказал Рахманов. Тем самым, добавил он, будет сделан первый шаг к строительству крупнейших в мире атомных ледоколов мощностью 60 МВт, которые заложат основу круглогодичной проводке по СМП.
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«Но, чтобы успешно работать в восточном секторе Арктики, конечно, нам нужны большие ледоколы мощностью 110 МВт, 120 МВт, 130 МВт, и мы, в общем, подходим уже к решению того, каким образом и где можно было бы такие ледоколы строить», — сказал Рахманов.
По его мнению, потребуются еще два ледокола типа ЛК-60, а также от двух до трех ледоколов типа ЛК-120, потому что всего один большой ледокол мощностью около 120 МВт строить смысла нет. Его можно будет поставить на дежурство и обеспечивать круглосуточную навигацию с коммерческой скоростью в диапазоне 10−12 узлов, считает глава ОСК.
«Я глубоко убежден, что, как только это произойдет, наши арктические регионы, прежде всего Мурманская и Архангельская область, смогут, в полной мере реализуя те инвестпроекты, которые надо еще пообсуждать, обеспечить преимущества перевода контейнерных перевозок на Северный морской путь», — заметил глава «ОСК».
Также необходимо создать дальнейшую логистическую базу разгрузки контейнеров и передачу их через страны Скандинавии и Северной Европы, добавил Рахманов. «Нам не нужно идти вокруг всей Европы, чтобы успешно доставлять такие контейнеры», — подчеркнул он.
Алексей Рахманов добавил, что судостроительные задачи ОСК не ограничиваются ледоколами. Так, напомнил он, сейчас создается первый в мире плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Он уже встал в Мурманске на загрузку ядерного топлива, в ближайшее время будет реализован физический пуск и проведение испытаний по выработке тепла и электричества.
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«Мы надеемся, что уже в 2019 году он встанет на постоянное базирование в Певеке, давая 70 КВт энергии и тепла региону взамен выбывающей Билибинской АЭС», — сказал Алексей Рахманов.
Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Согласно обновленным срокам сдачи трех ледоколов, головной ледокол «Арктика» будет передан заказчику 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.