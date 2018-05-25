Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству, в том числе контроль и мониторинг использования сельскохозяйственных земель с помощью цифровых технологий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор Александр Ганов и глава Котовска Алексей Плахотников.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Широкое применение информационных технологий — приоритет экономической политики губернатора Александра Никитина. В целях дальнейшего развития цифровой экономики глава региона обсудил перспективные направления сотрудничества с «Ростелекомом» относительно работы в аграрном секторе. В частности, речь шла о контроле и мониторинге использования сельскохозяйственных земель с помощью цифровых технологий.

В Тамбовской области запущена в эксплуатацию геоаналитическая система «АгроУправление», в рамках которой создана база данных по сельхозтоваропроизводителям, полям пахотных земель, сформированы карты землепользователей и землепользования. Проект охватил все районы Тамбовщины. В результате посевные площади в регионе значительно увеличились, до 1 767,8 тыс. гектаров — это наивысшее значение с 1999 года.

В 2017 году Минсельхоз активизировал работу по созданию Единой федеральной информационной системы о землях сельскохназначения. Тамбовская область, имея первоначальную базу данных и геоинформационную систему, стала одним из пилотных регионов по внедрению этой системы. Александр Никитин считает важным развивать это направление. Система контроля с помощью цифровых технологий поможет обеспечить согласованную работу в едином информационном пространстве различных специалистов сельского хозяйства: экономистов, агрономов, аналитиков. «В этом году мы прогнозируем хороший урожай, предстоит важная и большая работа. Нужно до сбора урожая начать отрабатывать эту тему», — отметил губернатор.

Также на встрече речь шла о проекте «Умный город», к разработке которого недавно приступили в Котовске. Было отмечено, что Котовск намерен воплотить в жизнь совместно с федеральным партнером ПАО «Ростелеком» ряд идей, связанных, в частности, с введением «умного» мониторинга экологической обстановки, жилищно-коммунальных услуг, различных направлений системы «Безопасный город» и других.