Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. При необходимости Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России включится в расследование нарушений, связанных с выпуском, оборотом и рекламой криптовалют. Однако сейчас это преждевременно, сообщил 25 мая журналистам заместитель главы ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM «Принимаю оплату в биткоинах»

По его словам, надзорному ведомству приходится выполнять довольно много экзотической работы, поскольку деятельность антимонопольной службы связана со всем, что происходит в экономике. Расследование нарушений, связанных с биткоинами, естественным образом включено в этот процесс.

Однако, пояснил Цариковский, в настоящее время ведомство не готово участвовать в регулировании криптовалют, так как сектор остается крайне непонятным для специалистов службы.

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