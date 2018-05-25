Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Комплексный план освоения Северного морского пути до сих пор не готов, и это мешает полноценному освоению Арктики. Об этом заявила 25 мая вице-президент ПАО ГМК «Норильский никель» ЕленаБезденежных в ходе круглого стола «Арктический потенциал. Севморпуть как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Круглый стол «Арктический потенциал» на ПМЭФ-2018

Безденежных подчеркнула, что инфраструктура в регионе сильно отстает от желаемого уровня, который необходим для достаточного объема грузоперевозок, а программы по созданию этой инфраструктуры нет.

«У нас есть два порта очень большие: Мурманский и в заполярном филиале, это порт Дудинка. Но даже они, полностью финансируемые за счет коммерческого предприятия, не отвечают тем требованиям, которые мы бы хотели предъявить для вновь строящихся своих активов», — сказала Безденежных.

Компанию беспокоит, что и остальная инфраструктура Северного морского пути даже не упоминается в нормативном регулировании, и государство этого не предусмотрело.

«Более того, мы говорим, что у нас Северный морской путь — это путь из точки А Севморпути в точку В его же, Севморпути. Что дальше? Нам необходима перевалка там, нам необходимо дальше развитие железной дороги, авиационное сообщение, вся остальная инфраструктура. И, к сожалению, Стратегия (развития Арктической зоны РФ) 2017 года не доработана в этом плане, у нас не предусмотрены комплексные планы развития Северного морского пути», — подчеркнула Безденежных.

Она заметила, что закон об Арктике — это, конечно, «нужно и хорошо», так как Севморпуть обеспечивает не только грузооборот предприятий, но и сотни тысяч жизней, однако политика в этой области пока несовершенна.

«Экологическая политика у нас находится в одном ведомстве, транспортная — в другом. При таком подходе у нас не будет комплексного развития Северного морского пути и освоения Арктики в целом», — подчеркнула вице-президент «Норникеля».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года было объявлено, что президент РФ поддержал предложение правительства о передаче функций управления Северным морским путем и прилегающими территориями государственной корпорации «Росатом». Для получения новых полномочий корпорация разработала отдельный законопроект.