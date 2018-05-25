Симферополь, 25 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Власти Симферополя пообещали увольнять водителей маршруток за хамское отношение к пассажирам. Об этом в эфире местного радио сообщила 25 мая начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский автобус

«У нас был такой пример неделю назад, когда жители пожаловались на водителя, который вёл себя по-хамски и не останавливал машину пенсионерам. В этот же день после рейса он был уволен», — отметила специалист.

Она также сообщила, что во избежание конфликта водителей с пассажирами администрацией будет разработан регламент, регулирующий время пребывания автобуса на остановке.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава РК отправил в отставку пятого с 2014 года министра транспорта Крыма Игоря Захарова.

«Никто палец о палец не ударил в вопросе перевозок общественного транспорта. При этом необходимо обратить внимание на вопросы перевозки льготных категорий граждан, соблюдение расписания, произвести точный расчёт пассажиропотока по всем без исключения направлениям транспорта», — сетовал Сергей Аксёнов.

Также отметим, что власти Крыма рассматривают просьбу Ассоциации перевозчиков Крыма о повышении тарифов на пассажирские перевозки в городах полуострова с 13 до 17 рублей.