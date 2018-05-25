Москва, 25 мая, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Отечественная валюта в значительной мере зависит от динамики нефти. Положительное сальдо текущего счете, формирующееся за счет высоких цен на нефть, позволяет игнорировать санкционные и геополитические риски, связанные с инвестициями в Россию. Последний аукцион Минфина подтвердил эту тенденцию. Ведомство разместило весь запланированный объем ОФЗ, а спрос значительно превысил предложение, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Помимо локального спроса на ОФЗ рубль поддерживает продажа экспортной выручки под уплату НДПИ. Согласно опросам новостного агентства TR, 25 мая может составить 0.4−0.5 триллиона. В свою очередь 28 мая будут выплачиваться налог на прибыль.

«Технически валютная пара доллар/рубль консолидируется недалеко от целевого уровня 60,27 — 60,60. В перспективе неделя-две котировки вполне могут его достигнуть. Также примерно в середине целевого диапазона находится сильная поддержка 60,45. Если котировки уйдут ниже, то укрепление рубля против доллара может усилиться», — считает эксперт.

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