Брянск, 25 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Брянская область претендует на звание мировой столицы по производству картофеля. Как 24 мая сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью ТАСС, в 2017 году регион получил рекордный урожай этой культуры — примерно 1,5 млн тонн.

Ван Гог. Крестьяне сажающие картофель

«В ближайшее время на базе агрохолдинга «Добронравов-Агро» — одного из крупнейших сельхозпредприятий региона, состоится выездное заседание Europotato — ассоциации европейских производителей картофеля, соберутся представители порядка 330 мировых компаний. И там Брянская область будет признана шестой мировой столицей по производству картофеля. Причем это будет мнение не чиновников, а именно отраслевых специалистов», — цитирует агентство губернатора.

Глава региона также отметил, что в Брянской области выращивается примерно 15% от общего объему картофеля, производимого в России. В 2018 году в области хотят выкопать не менее 1,7 млн тонн, улучшив результат прошлого года на 200 тыс. тонн.

Напомним, что в 2017 году в регионе картофель выращивался на 25 тыс. га. Зерном в 2017 году было засеяно 361 тыс. га.

При этом в самой области оставались проблемы с реализацией местной продукции. К примеру, в 2017 году губернатор давал поручение представить отчет о том, сколько ярмарок выходного дня и рынков, где реализуется плодоовощная продукция брянских сельхозтоваропроизводителей, работают в области. Причиной послужило недовольство губернатора тем, что в брянских магазинах продается картофель из Краснодара.