Екатеринбург, 25 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Евгений Ройзман покинул свой пост главы города — председателя думы из-за конфликта с депутатами. Об этом журналистам заявил врио главы города — председателя гордумы Виктор Тестов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург.

«Было очевидно, что решение всё равно будет думой принято. По сути дела, возник конфликт между главой — председатетелем думы и действующими депутатами. По всей видимости, иного решения он не мог найти», — заявил Тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ройзман подал в отставку 22 мая. Это произошло после того, как дума отказалась утвердить повестку заседания, в которой не было вопроса о поправках в устав города. Ройзман объявил, что не желает участвовать в лишении горожан права выбора.

Сегодня, 25 мая, дума одобрила его отставку. А вторым вопросом депутаты дружно приняли поправки в устав. За проголосовал 31 «народный избранник». Один поднял руку против, а ещё один в знак протеста покинул зал перед голосованием.