Врио главы Екатеринбурга назвал причину отставки Ройзмана
Екатеринбург, 25 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Евгений Ройзман покинул свой пост главы города — председателя думы из-за конфликта с депутатами. Об этом журналистам заявил врио главы города — председателя гордумы Виктор Тестов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Было очевидно, что решение всё равно будет думой принято. По сути дела, возник конфликт между главой — председатетелем думы и действующими депутатами. По всей видимости, иного решения он не мог найти», — заявил Тестов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ройзман подал в отставку 22 мая. Это произошло после того, как дума отказалась утвердить повестку заседания, в которой не было вопроса о поправках в устав города. Ройзман объявил, что не желает участвовать в лишении горожан права выбора.
Сегодня, 25 мая, дума одобрила его отставку. А вторым вопросом депутаты дружно приняли поправки в устав. За проголосовал 31 «народный избранник». Один поднял руку против, а ещё один в знак протеста покинул зал перед голосованием.