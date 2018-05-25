Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Решение о повышении пенсионного возраста уже окончательно принято правительством России. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил 25 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM. Кудрин считает это решение шагом в сторону «продвинутых реформ», которые ожидают страну в ближайшее время.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ-2018

«Правительство уже кое-что начало делать. Допустим, объявило, что оно все-таки будет повышать пенсионный возраст, — то, о чем мы говорили. И эта структурная мера неизбежна. Наконец, она объявлена, это уже, можно сказать, смелый шаг правительства», — сказал Кудрин, который на протяжении последних лет неоднократно выступал за повышение пенсионного возраста в РФ.

Впрочем, сидевшая с ним за одним столом вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова не захотела так характеризовать предстоящие изменения. Она заявила, что хочет прокомментировать тему, которая находится в ее компетенции и которая «обсуждается всеми».

«Я тему назову не повышением пенсионного возраста, а назову реформой системы социального страхования, которая, на самом деле, давно назрела. <…> Изменения в этой системе абсолютно очевидны», — заявила Голикова.

Она напомнила, что пенсионное, социальное и медицинское страхование подчиняются единому законодательству, при этом две первые системы централизованы, а последняя — децентрализована и ограничена полномочиями региона.

Тем самым в России очень чувствительно снижается доступность оказания медицинской помощи, потому что не допускаются перетоки денег между субъектами, подчеркнула вице-премьер.

«Каждый считает, что «это моё», и он вот эту свою поляну, извините за такой термин, пасёт. Многие учреждения, которые готовы оказывать помощь, являются качественными, высоко централизованными и соответствующими требованиям времени, не получают пациентов ввиду ограничения этих денежных перетоков, потому что все держат финансовые ресурсы у себя. Это сложнейшая тема, которая требует детального обсуждения», — сказала Голикова.

Читайте также: Госдума пригласила Максима Топилина обсудить пенсионный возраст

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти в Госдуму с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста. Напомним, нынешние значения пенсионного возраста для граждан РФ составляют 60 и 55 лет для мужчин и женщин, соответственно.