Южно-Сахалинск, 25 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. На Сахалине группа энтузиастов, среди которых как жители островного региона, так и других субъектов РФ, взяли бесплатные дальневосточные гектары для того, чтобы спасти от застройки уникальный уголок дикой природы. Для этого они создают на своих гектарах первый в истории России частный природный парк. Но помешать энтузиастам могут прорехи в законе о дальневосточном гектаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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15 человек на Сахалине в 2017 году создали инициативную группу и решили взять дальневосточные гектары. Но не для строительства домов и не для бизнеса. Энтузиасты — экологи решили объединить свои гектары для сохранения уникального уголка сахалинской природы. На объединенных гектарах решено было создать природный парк «Мыс Тихий».

«Идея создания такого парка у меня была давно. Много лет назад, во время путешествий по миру, по России, я видел, как люди создают эко-поселения. Потом, когда в России был принят закон о дальневосточном гектаре, возникла идея создания природного парка. Дело в том, что реализация программы «Дальневосточный гектар» может привести к тому, что уникальные уголки островной природы исчезнут под застройкой. Допускать этого нельзя. Поэтому мы решили взять под свою защиту мысы Тихий и Красный», — рассказал лидер инициативной группы Роман Шатров.

В группу Романа Шатрова вошли люди совершенно разных профессий — бизнесмены, экологи, музыканты, домохозяйки, ученые, строители и другие.

«Это территория пешего туризма. Не автомобильного, не велосипедного — только пешего. И именно такой мы и хотим её сохранить. Когда я путешествовал по Северной Америке, я видел, как группа людей взяла в аренду горячие источники в горах и организовала там примерно то же, что хотим создать мы — туристическую зону на нетронутой природе. Люди могут посещать эту турзону бесплатно — допускаются только добровольные пожертвования, которые расходуются на поддержание этого уголка природы в первозданном виде. Там же я узнал, что многие люди, владеющие землями, часто, в преклонном возрасте, завещают свои угодья под природные парки. Правительства многих стран давно поняли, что нетронутые земли, на которых не вырублен лес, не построена инфраструктура — намного ценнее, чем те, которых коснулась рука строителя. Я хочу, чтобы на Сахалине таких мест становилось все больше и больше», — добавил Роман Шатров.

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Сегодня от застройки энтузиасты — экологи спасли одну из туристических жемчужин Сахалина — Хребет Жданко.

«Это базальтовая плита, которая миллионы лет назад поднялась со дна Охотского моря почти вертикально. Участок на хребте имеет статус регионального природного памятника. А вот мысы не охраняются государством. И мы не могли допустить, чтобы здесь началось какое-то строительство — это погубило бы уникальную природу», — рассказал Роман Шатров.

Когда экологи объявили о своей идее, со всего острова стали поступать предложения поддержать проект:

«Люди звонят и говорят, что хотят тоже взять гектар, чтобы площадь народного природного парка была как можно больше. Сахалинцы очень любят свой остров и его природу. К нам даже присоединилась группа с Алтая. В рамках закона действует программа «Инвестиционный гектар», что позволяет дистанционно осваивать свои гектары», — продолжил Роман Шатров.

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Сегодня у группы, создающей первый в России народный природный парк на дальневосточных гектарах, появились последователи.

«Мы им помогаем, объясняем, как лучше действовать. Надеюсь, таких «гектарных» природных парков» на Сахалине появится много», — мечтает Роман Шатров.

Но не все так гладко, как хотелось бы. Сейчас законодатели рассматривают поправки в закон «О дальневосточном гектаре», — согласно которым через три года все гектарщики должны будут отчитаться об освоении земель — показать, что сделано. Но главный — то принцип группы Романа Шатрова — именно ничего не делать с уникальной природой на своих гектарах!

«Мы не сможем показать ни построек, ничего. Главная наша идея — в сохранении природы. Мы могли бы отчитаться о количестве туристических пеших групп, посетивших наш природный парк, мы могли бы включить в отчетность взаимодействия с учеными по вопросам сохранения природы в нашем парке, работы по уборке мусора. Но это должно быть предусмотрено законом. Мы уже консультировались по этому вопросу с координатором программы «Дальневосточный гектар», уполномоченным представительства АРЧК-ДВ во Владивостоке Олегом Дёминым. Он поддерживает наши предложения. Как один из вариантов он видит, например, отчетность по вложениям от 50 тыс. рублей. Но главное — чтобы это было внесено в закон», — поделился Роман Шатров.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние 18 лет Сахалин потерял 21 особо охраняемую природную территорию. Однако сейчас, по словам руководителя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, вопрос сдвинулся с мёртвой точки и ООПТ восстанавливают при активном участии сахалинских властей.

Сахалин с его уникальной природой вошел в ТОП-15 приоритетных туристических направлений России.

Из 188,4 млн свободных к выдаче дальневосточных гектаров выдано в пользование чуть больше 40 тыс.