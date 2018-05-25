Голикова: Качество образования в РФ повышается только на словах
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Качество образования в России улучшается только на словах. Об этом заявила 25 мая вице-премьер правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Голикова подчеркнула, что сегодня финансирование образования составляет более четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, а претензии к нему не исчерпаны.
«Мы говорим о непрерывности образования, качестве дошкольного, школьного, высшего образования. Но пока, на самом деле, это остается нашими словами. Качественных изменений в дошкольном, особенно школьном образовании не происходит», — сообщила Голикова.
Она уточнила, что обновление образовательной инфраструктуры и предоставление дополнительных мест в школах и детских садах не решают проблему, и констатировала «абсолютную разобщенность» региональных дошкольных и школьных программ.
«Это не позволяет осуществлять преемственность между уровнями образования», — отметила Голикова.
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