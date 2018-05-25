Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Качество образования в России улучшается только на словах. Об этом заявила 25 мая вице-премьер правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

Голикова подчеркнула, что сегодня финансирование образования составляет более четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, а претензии к нему не исчерпаны.

«Мы говорим о непрерывности образования, качестве дошкольного, школьного, высшего образования. Но пока, на самом деле, это остается нашими словами. Качественных изменений в дошкольном, особенно школьном образовании не происходит», — сообщила Голикова.

Она уточнила, что обновление образовательной инфраструктуры и предоставление дополнительных мест в школах и детских садах не решают проблему, и констатировала «абсолютную разобщенность» региональных дошкольных и школьных программ.

«Это не позволяет осуществлять преемственность между уровнями образования», — отметила Голикова.

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