Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Качество государственного управления в России не соответствует вызовам, которые стоят сегодня перед страной, и не позволяет выполнить новые указы президента Владимира Путина. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил 25 мая глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2018

Реформу госуправления Кудрин назвал самой большой необходимостью для развития российской экономики на сегодняшний день.

«Качество государственного управления сегодня не соответствует тем вызовам, о которых мы говорим. Скорость принятия решений чудовищная. Качество чудовищное. Регуляторная практика избыточная», — сказал Кудрин.

Он повторил, что административную нагрузку на бизнес в части проверок и регулирования нужно снизить примерно вдвое.

«Мы видим, что через цифровизацию управления, через создание государства как платформы, такого «кибергосударства» у нас просто появился дополнительный механизм существенно сократить эти государственные функции, регуляторную нагрузку», — отметил Кудрин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

В числе основных приоритетов он назвал переход к стратегическому управлению с постоянным отслеживанием выполненных и проваленных задач.

«Никто не обсуждает, что цели по темпам роста (по майским указам) не выполнены, по производительности труда — не выполнены, по росту доли инновационной экономики не выполнены. И так далее. Мы должны подчинить наше управление тому, чтобы всё время держать это в фокусе», — сказал Кудрин.

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Также он назвал ключевыми приоритетами бюджетный маневр в пользу образования, здравоохранения и развития инфраструктуры, переход на отношение к человеческому капиталу как к инвестициям, а также защиту конкуренции, снижение доли государства в экономике.

«У нас бывает много споров, но готов подписаться под каждым из ваших приоритетов», — отреагировал на слова Кудрина глава Сбербанка Герман Греф.