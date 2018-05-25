Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Тюменская область возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Об этом стало известно 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM. В первую тройку рейтинга вошли также Москва и Татария.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация результатов инвестиционного климата в регионах России

Заметим, в 2017 году рейтинг возглавляли Татария, Чувашия и Москва. Теперь Чувашия опустилась на восьмую позицию. Серьезный скачок совершил Петербург: если в 2017 году он занял лишь 17-ю строчку рейтинга, то в 2018 году взобрался на 4-е место.

Места с пятого по десятое распределились таким образом: Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашия, Московская область, Ульяновская область. На 11-й строчке оказалась Белгородская область, за ней — Ленинградская область, затем расположились Калужская область, ХМАО (Югра), Калининградская область, Тамбовская область, Ярославская область, Хабаровский край, Новосибирская область и Свердловская область.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернаторы субъектов РФ

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Алиханов

Однако Петербург не стал лидером по темпу роста в 2018 году. Самый существенный прорыв в интегральном рейтинге регионов показала Сахалинская область, поднявшаяся на 42 позиции. Рывок также совершили Камчатский край (+36 пунктов), Бурятия (+35), Новгородская область поднялась на 24 позиции, Хабаровский край, Курганская, Рязанская области — сразу на 22 пункта, Орловская область и Кабардино-Балкария — на 21 позицию.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Алиханов

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Никитин и Алексей Дюмин

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.