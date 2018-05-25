Якутск, 25 мая, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Якутии сохраняется режим ЧС федерального уровня, введённый в республике 14 мая из-за вскрытия рек и подтопления населённых пунктов. Пока в регионе пытаются подсчитать ущерб, к паводку готовятся сёла на севере республики, где большую воду ещё только ждут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

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По данным пресс-службы правительства региона, сумма ущерба уже достигла 940 млн рублей, и эта цифра ещё будет увеличиваться: оценка нанесённого водой урона продолжается.

Известно, что от подтопления уже пострадали 4038 человек. Подтоплено 1270 жилых домов, 31 социально-значимый объект, 4373 погонных метра тепловых трасс, 88,9 километров трасс регионального и муниципального значения и 78,83 километров поселковых дорог. Только на восстановление дорог потребуется 673,6 млн. рублей. Ремонт социальных учреждений обойдётся в 55,22 млн. рублей, объектов ЖКХ и энергетики — в 53,2 млн. рублей, сельхоззданий — 55,6 млн. рублей. Сумма средств, которую Якутия потратит на материальную помощь пострадавшим от большой воды, пока только устанавливается.

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При этом паводковый период в республике ещё не закончился. Сейчас просыпается река Колыма, и уровень воды в районе города Среднеколымск повышается, почти достигнув критического показателя в 1200 см. Для жителей уже готовят пункты временного размещения. В посёлке Зырянка критическая отметка уже превышена, подтоплена взлётно-посадочная полоса аэропорта, и МЧС региона прогнозирует дальнейшее пребывание воды. Кроме того, 30 мая ожидается вскрытие реки у посёлка Черский.

Начинается также паводок на реках Алазея и Берёзовка в Среднеколымском районе республики. У руководства региона есть опасения, что расположенные рядом с этими реками населённые пункты могут быть подтоплены из-за больших снегозапасов в горах. В селе Берёзовка уже залиты водой 30 дворов.

К паводку главное управление МЧС России по Якутии рекомендует подготовиться жителям Кобяйского, Верхнеколымского, Среднеколымского, Таттинского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского района. Людям предстоит поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, паводок в Якутии в этом году проходит сложно. Свои дома из-за большой воды были вынуждены покидать жители 37 населённых пунктов. Депутаты Госсобрания республики сочли, что к большой воде руководство региона было готово недостаточно, и настаивают на том, что нужно менять эту ситуацию. Кроме того, народные избранники обратили внимание на мизерность компенсаций людям, дома которых были затоплены. За полную потерю имущества якутяне получат из бюджета республики по 20 тыс. рублей, за частичную — 10. Аналогичные выплаты из федерального бюджета составят 50−100 тыс. рублей.

«Соседи мои сейчас на улице живут, у них дом около коровника стоит. Его обратно поставить — это же страшно, сколько затрат, — миллиона не хватит. Они вообще в шоке и ждут, когда мы приедем, чем-то им поможем. А это частичная потеря имущества, видимо», — приводил пример недостаточности выплат депутат Леонид Владимиров.