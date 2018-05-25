Москва, 25 мая, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В России за год заметно — с 18% до 24% — выросла доля граждан, которые ни на чем не экономят. Соответственно с 82% до 76% сократилось число экономящих, среди которых и те, кому приходится контролировать расходы на еду и товары первой необходимости. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Сегодня 33% российских граждан (против 36% годом ранее) признаются в том, что сознательно ищут промоакции и скидки на товары. С 30% до 25% сократилась доля тех, кто целенаправленно посещает магазины со специальными предложениями и скидками, в основном это покупатели 45−59 лет, проживающие в городах среднего размера. С 31% до 27% уменьшилась доля тех, кто признается в покупках более дешевых марок товаров.

Также с 19% до 15% сократилось число тех, кто сознательно отказывается от дорогих видов продуктов. За год выросла с 17% до 18% доля жителей России, которые реже ходят в магазины в целях экономии семейного бюджета. На 1% больше, чем год назад, оказалось число опрошенных, которые заранее составляют списки покупок (29%), чтобы контролировать свои расходы.

Опрос проведен в апреле 2018 года. В опросе приняли участие 1500 граждан РФ возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России за последний год заметно увеличилась доля граждан, которые ни на чем не экономят. Так, если 2016 году такой ответ давали 11% опрошенных, в 2017 году — 18%, в 2018 года об этом заявили 24% опрошенных.

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