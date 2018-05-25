Пхеньян, 25 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему готов вести диалог с Соединенными Штатами, сообщает 25 мая Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Наша приверженность достижению лучших результатов для стабильности в мире и на Корейском полуострове остается неизменной. Мы открыты для того, чтобы дать такую же возможность и для США», — подчеркнул политик.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, которая должна была состояться в июне 2018 года в Сингапуре. Этому событию предшествовала кратковременная напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, выражавшаяся в критических заявлениях в адрес друг друга.