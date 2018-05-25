На ПМЭФ «выбрали» главный риск для российской экономики
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Откладывание реформ назвали на Петербургском международном экономическом форуме главным риском для развития России на ближайшую перспективу, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.
Второй день на форуме начался с делового завтрака Сбербанка, где его глава Герман Греф собрал мировой и российский финансовый истеблишмент, а также экспертов в экономике. Так, за главным столом встретились первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр экономичекого развития Максим Орешкин, вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.
Во время мероприятия Греф предложил собравшимся поучаствовать в опросе. Им предложили выбрать, какой риск они считают ключевым для развития экономики России в ближайшие 5−7 лет.
Подавляющее большинство выбрало вариант «Откладывание реформ», за него проголосовали 61,5% участников. «Ужесточение санкций» получило второй результат — 16,8%.
За вариант «Падение цен на нефть» проголосовали 15,4% собравшихся. Менее всего финансисты и экономисты боятся «Мирового финансового кризиса» — 6,3%.