Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Откладывание реформ назвали на Петербургском международном экономическом форуме главным риском для развития России на ближайшую перспективу, передает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

Второй день на форуме начался с делового завтрака Сбербанка, где его глава Герман Греф собрал мировой и российский финансовый истеблишмент, а также экспертов в экономике. Так, за главным столом встретились первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр экономичекого развития Максим Орешкин, вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

Во время мероприятия Греф предложил собравшимся поучаствовать в опросе. Им предложили выбрать, какой риск они считают ключевым для развития экономики России в ближайшие 5−7 лет.

Подавляющее большинство выбрало вариант «Откладывание реформ», за него проголосовали 61,5% участников. «Ужесточение санкций» получило второй результат — 16,8%.

За вариант «Падение цен на нефть» проголосовали 15,4% собравшихся. Менее всего финансисты и экономисты боятся «Мирового финансового кризиса» — 6,3%.