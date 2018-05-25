Москва, 25 мая, 2018, 08:58 — ИА Регнум. На торгах 24 мая нефть марки Brent подешевела более чем на 1% после того, как в очередной раз не осмелилась бросить вызов уровню 80. В целом котировки остаются высокими и продолжают подпитываться темой санкций, но на рынке начинают формироваться опасения другого рода, которые могут положить конец недавнему ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

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«До полугодового саммита ОПЕК+ в Вене осталось немного меньше месяца, и экспортерам нужно заранее подготовить рынки к возможным сценариям, чтобы не шокировать инвесторов и избежать резких колебаний цен. Похоже, эта подготовка как раз начинается. Накануне Россия высказалась в пользу более гибкого подхода к соглашению, поддержав идею изменения условий пакта вслед за Саудовской Аравией. К слову, по слухам, ослабление квот поддерживают все ключевые производители Ближнего Востоа», — отметил эксперт.

По мере развития этой темы можно будет увидеть выход из длинных позиций по Brent на волне фиксации прибыли на все еще привлекательных для продажи уровнях. Причем понижательные риски усилятся, если, к примеру, появятся опасения относительно того, что Иран сможет компенсировать потери от американских санкций за счет поставок в ЕС.

«С технической точки зрения вероятность нисходящего прорыва сейчас выше, чем шанс на возвращение выше $80. Соответственно, под угрозой может оказаться уровень $78, утрата которого станет сигналом к дальнейшей ликвидации лонгов. Катализатором такого движения может стать отчет Baker Hughes 25 мая, если укажет на возобновление роста числа буровых в США», — полагает Мащенко.

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