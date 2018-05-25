Новосибирск, 25 мая, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отчитался о своих доходах за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Судя по данным декларации, размещённой на сайте областного правительства, переехав в Новосибирскую область он потерял в заработке.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Глава региона задекларировал почти 4,7 млн рублей (4 685 806 рублей) городового дохода (в 2016 году почти 5,5 млн рублей — 5 493 972 рублей), его супруга — 19,3 тыс. рублей. Заработок Андрея Травникова за 2017 год снизился почти на 15%, у супруги ещё больше — в 2016 году она задекларировала 1,4 млн рублей.

В собственности у Андрея Травникова указана одна квартира, ещё в двух — доли. Кроме того, три бокса в гаражном кооперативе. Два земельных участка, два жилых дома и квартира — находятся в пользовании.

У врио губернатора Новосибирской области два автомобиля — «Ниссан» и «Киа», снегоход и прицеп.

В собственности у супруги — два земельных участка, два дома, доля в квартире. В пользовании — две квартиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Травников переехал в Новосибирскую область осенью 2017 года — 6 октября, после досрочной отставки главы региона Владимира Городецкого, Травников указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора области. До этого он занимал должность мэра Вологды.

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Сегодня Андрей Травников называется одним из главных кандидатов на пост главы региона.

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Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий в 2016 году заработал 4,8 млн рублей.