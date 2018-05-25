Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. На полях ПМЭФ-2018 полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что общий объём инвестиций в дальневосточную экономику составил 3,4 трлн и эти деньги скоро будут проинвестированы в Дальний Восток. Вместе с тем он заметил, что до сих пор существуют препятствия для инвестирования, которые необходимо устранять, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlim.ru Юрий Трутнев

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Юрий Трутнев подчеркнул, что общих изменений в законодательстве, общих преференций недостаточно и необходимо работать по конкретным отраслям.

«У нас в большинстве отраслей существуют значительные препятствия для инвестиций», — сказал зампред правительства РФ.

Юрий Трутнев пообещал, что уже в течение 2018 года подведомственные ему структуры приступят к реформированию отраслевого законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе работы экспертной сессии «Дальневосточный прорыв» на полях ПМЭФ-2018 Юрий Трутнев заявил о необходимости реформирования профессионального образования на Дальнем Востоке:

«Готовят кадры по одним специальностям, а востребованы другие», — подчеркнул чиновник.