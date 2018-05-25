Москва, 25 мая, 2018, 07:21 — ИА Регнум. В ходе торгов 24 мая цены на нефть эталонных марок закрылись снижением. Тема с санкциями против Ирана и Венесуэла учтена рынком, поэтому из-за возможного сокращения добычи нефти в этих странах покупателей сейчас беспокоит возможное её увеличение странами ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ралли цен на нефть было вызвано геополитикой. Глава Минэнерго Александр Новак оценил геополитические риски в виде премии $5−7 за баррель. Как только рынок насытится негативными новостями, покупатели начнут фиксировать прибыль и падение котировок может составить примерно на те же 5−7 долларов.

В пятницу, 25 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,13%, до $78,64. Напоминаю, поддержка по нефти сейчас располагается на уровне $78,15. Если он не устоит, тогда цена двинется к уровню 77,50. Если покупатели соберутся с силами и преодолеют уровень $79,35, то цена восстановится до $79,95.

Напомним, 24 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,26%, до $78,79 за баррель, WTI — на 1,57%, до $70,71 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,80 за баррель.

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