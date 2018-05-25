Москва, 25 мая, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Лучшим игроком сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании по версии портала Sport24, стал омич Илья Михеев, нападающий «Авангарда».

Santeri Viinamäki Хоккей

По мнению журналистов, Михеев — главное открытие прошедшего чемпионата. Журналисты также отметили важность одной из шайб, заброшенных в ворота Канады в четверть финале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, названы лучшие игроки чемпионата мира по хоккею 2018 года. Ими стали датчанин Фредерик Андерсен, швед Джон Клингберг и финн Себастьян Ахо.