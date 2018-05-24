Хмеймим, Сирия, 25 мая, 2018, 01:15 — ИА Регнум. В провинции Алеппо были проведены благотворительные акции, в ходе которых жителям выдали 200 продовольственных наборов и свежий хлеб, заявляет Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Mil.ru Военные хлебопеки

«Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 20 сирийцам, в том числе восьми детям», — добавляет Министерство обороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Дахьят аль-Асаде (пригород Дамаска) российские военные совместно с благотворительным фондом Ахмата Кадырова раздали мирным жителям десять тонн гуманитарной помощи.