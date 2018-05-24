Вашингтон, 25 мая, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Ракетный удар по аэродрому Эд-Дабаа (провинция Хомс, Сирия) не имеет отношения к действиям так называемой антитеррористической коалиции во главе с США, заявил Эрик Пэхон, представитель Пентагона.

Af.mil Крылатая ракета

Комментируя сообщения СМИ о том, что по аэродрому Сирийской арабской армии в Хомсе был нанесен ракетный удар, Пэхон заявил:

«Это не удары США или коалиции».

«Соединенные Штаты и коалиция сконцентрированы на операциях по разгрому «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к востоку от реки Евфрат, а не в западных частях Сирии», — сказал Пэхон в беседе с ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая сирийское агентство SANA распространило информацию, согласно которой военный аэродром Эд-Дабаа подвергся ракетной атаке. Сирийские ПВО сбили большую часть ракет.