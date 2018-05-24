Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Россию во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным 24 мая в Санкт-Петербурге.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Возможно, я буду не с самого начала чемпионата, но если французская команда выйдет в финал, я приеду, чтобы поболеть за них», — сказал Макрон.

При этом он добавил, что оптимистично оценивает перспективы французских футболистов на турнире и потому уверен, что его поездка состоится.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу будут проходить с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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