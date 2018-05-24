Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал заявление голландского прокурора Фреда Вестербеке, который заявил, что совместная следственная группа (ССГ) якобы значительно продвинулась в расследовании крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс MH17, на Украине в июне 2014 года. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 24 мая, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ministerie van Defensie Место крушения рейса MH17

Путин напомнил, что Российская Федерация изначально предлагала совместную работу по расследованию гибели MH17, однако, к удивлению Москвы, российскую стороны не допустили к расследованию.

«Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия — нет», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что для того чтобы Россия приняла результаты, которые излагает ССГ, российская сторона должна принимать участие в расследовании.

«В любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем всё, что там изложено», — добавил Путин.

Напомним, сегодня ССГ выпустила очередную «порцию» промежуточных выводов, касающихся расследования причин гибели MH17. Следствие утверждает, что смогло установить принадлежность зенитного комплекса «Бук», который якобы и сбил MH-17. Утверждается, что это был комплекс, находящийся на вооружении некой российской военной части под Курском. Однако никаких доказательств этому утверждению так и не приведено.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing на территории Украины, озвученные ССГ, являются голословными.