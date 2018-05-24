Москва, 24 мая, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Несмотря на все социальные и экономические проблемы Украины, президент страны Пётр Порошенко уверенно победит на очередных выборах главы государства. Об этом 24 мая заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Тревожность у электората крайне велика. Она не может идти дольше трёх лет — а у нас уже четыре года. Люди не просто устали. Есть (проблемные) социальные вопросы, однако основа выживания этого нынешнего политического класса — всё время толкать их в эту тревожность. Только так можно пройти эти выборы», — заявил Мишин.

По его словам, рейтинг Порошенко упал очень низко, но столь же низки рейтинги и у остальных политиков.

«И из пяти президентов на четвёртом году у него самый большой — у многих падало практически до нуля уже в конце второго года. В песочнице, когда низкий очень рейтинг у всех, побеждает действующий президент. Порошенко это знает», — полагает он.

На этом фоне, считает Мишин, в Киеве крепнет ощущение, что украинская армия заметно повысила свою боеспособность, и потому перспективы крупной войны становятся весьма вероятными.

«Вот был Минск-1, Минск-2, и теперь (Порошенко хочет) чтобы Минск-3 был уже на условиях Украины», — подчеркнул Мишин.

«Пока есть возможность, главнокомандующий будет давить как во внутренней, так и во внешней политике. И на мой взгляд, он станет второй раз президентом такой тактикой — всё принадлежит ему, электоральное поле принадлежит ему. Админресурс, партия единственная, у которой единственной есть все районные отделения, — тоже солидарна с Порошенко. Этого нет у других конкурентов», — заключил он.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Среди прочих в выборах будут участвовать глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и действующий глава государства Пётр Порошенко.