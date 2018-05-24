Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Американский актёр Морган Фримен принёс извинения за свои действия после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, передаёт 24 мая телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Морган Фримен

«Я извиняюсь перед всеми, кто испытал дискомфорт или проявление неуважения в свой адрес, — этого никогда не было в моих намерениях», — заявил Фримен.

При этом актёр добавил, что он «не из тех, кто станет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-либо чувствовать себя неловко», и отметил, что это может подтвердить любой, кто знаком или работал с ним.

Напомним, ранее телеканал CNN cообщил, что 8 из 16 опрошенных им женщин заявили, что становились жертвами домогательств со стороны Моргана Фримена во время съёмок либо были свидетелями его «неподобающего поведения».

В апреле 80-летняя звезда Голливуда также был заподозрен в сексуальных связях с убитой внучкой своей бывшей супруги Идены Хайнс.