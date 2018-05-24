Москва, 24 мая, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В результате снижения акцизов на бензин из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС, заявил 24 мая вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

По его словам, регионы также понесут потери из-за существующей системы распределения акцизов, поэтому Минфин намерен предложить изменить пропорции зачисления акцизов между федерацией и субъектами.

В связи с этим Силуанов не исключил, что поручение президента о передаче 100% акцизов субъектам РФ может быть выполнено досрочно.

Напомним, на фоне продолжающегося роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо правительство 22 мая приняло решение снизить акцизы впервые с 2015 года.

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