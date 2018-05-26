Москва, 26 мая, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Что означает нынешний взлет цен на бензин и почему налоговая нагрузка ложится тяжелым грузом на плечи российских автомобилистов, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Заправка топливом

В особенно тяжелое положение могут попасть крестьяне, которые в случае неприемлемых цен на топливо просто не смогут проводить необходимые сельхозработы. Но и остальным гражданам России приходится как-то справляться с увеличивающимся бременем расходов, ведь цены на бензин, как известно, скрыто содержатся в цене на любой товар. Перевозить надо все, и платить за перевозки приходится всем, при этом правительство РФ в рамках действующего законодательства не имеет рычагов воздействия в такой, явно вредящей экономике страны, ситуации.

По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых «общие тренды политики заданы уже давно — берём с тех, кто слабее и беднее, не стимулировать рост благосостояния, а забирать последнее. А в сторону «крупной рыбы» государство свой фискальный взор обратить опять не в силах». А если включить все-таки здравый смысл, а не цепляться до бесконечности за священный идол «рынка»?

Читайте статью «Берем с тех, кто слабее»: России можно и не мечтать о дешёвом бензине? и другие публикации Светланы Шаповаловой о проблемах российских аграриев.