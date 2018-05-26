Париж, 26 мая, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Изучение спектра мнений лидеров французских политических партий явно свидетельствует о том, что антироссийские настроения во Франции выходят из моды. В чем причина такой тенденции, неожиданно захватившей и правый и левый политические лагеря, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

Отстаивать необходимость напряженности, а иногда и враждебности в отношениях с Россией — такой стратегии придерживаются во Франции находящиеся у власти либералы из центристов. Возглавляемые Эммануэлем Макроном, эти еврооптимисты пришли к власти в 2017 году только из-за раздробленности их политических противников. В результате две трети французских избирателей так и не смогли ничего противопоставить срочно раскрученному СМИ либеральному лидеру. Но может случиться так, что и правый и левый фланги французского политикума найдут общий язык в противостоянии либералам.

Надежду на это внушает все большее число партий, выражающих недовольство как антироссийскими санкциями, так и политикой конфронтации с Россией. Представителям правого фланга импонирует стиль управления, демонстрируемый Владимиром Путиным, а их единомышленникам из левого лагеря не нравится политика милитаризации Европы под надуманным предлогом «отражения российской агрессии». И те, и другие не приемлют санкций против России, продолжающих наносить ущерб французской экономике. Можно ли надеяться на то, что выразители мнения большей части французов смогут переломить ситуацию?

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