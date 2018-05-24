Ливадия, Крым, 24 мая, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Главная беда российского политического класса в том, что он продолжает отрицать советское прошлое, вместо того, чтобы его переосмысливать и использовать для нового модернизационного рывка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Иван Лизан, комментируя предложение Натальи Поклонской перенести экспозицию, посвященную Ялтинской конференции, из главных залов Ливадийского дворца, поскольку восковые фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в парадном вестибюле напоминают ей трупы, которые нужно скорее убрать.

Марина Каширская ИА REGNUM Экспозиция, посвященная Ялтинской конференции, в Ливадийском дворце

«Есть два варианта такого поведения. Первый — Наталья Владимировна пиарится и обрабатывает свой «ядерный» электорат. В таком случае ей бы лучше прогнать своих советников и помощников, всех, кто рекомендует ей такие речи произносить. Второй вариант — она это делает по велению сердца. Если это так, то дальше лучше комментировать узкоотраслевым медицинским специалистам, а тем, кто выдвинул идею провести Поклонскую в Госдуму, следовало бы посыпать голову пеплом и больше не вести в парламент неизвестного кого — в Крыму хватает достойных людей», — считает эксперт.

По его словам, такие заявления чётко показывают предел компетентности человека.

«Для Поклонской лучше бы было носить прокурорские погоны и трудиться в сфере юстиции, чем становиться политиком. В России крепостное право было введено для выращивания зерновых в промышленных объёмах с целью их продажи в Европу. Теперь же смысла в этом нет — всего можно добиться чисто экономическими способами принуждения. Сословное общество в классическом понимании тоже не будет восстановлено. Впрочем, оно уже есть в видоизменённом формате. Достаточно просто посмотреть, как дети российских политиков делают успешные политические карьеры», — говорит Иван Лизан.

Он также подчеркнул: несмотря на то, что советского государства нет уже более четверти века, советский человек ещё есть.

«К сожалению, российские политики очень плохо знают людей, которыми управляют, и чем ближе политик к консервативному лагерю, тем сильнее его заблуждения. Реальный уровень воцерковлённости в России, согласно статистическим данным, 3−4%. Ориентироваться политику только на этих людей самоубийственно. Главная беда российского политического класса в том, что он продолжает отрицать советское прошлое, тогда как его нужно переосмысливать как русскую Античность и, смешивая с опытом Китая, использовать для нового модернизационного рывка. В таком случае ни о какой монархии никто не будет говорить — все будут заняты делом», — подчеркнул Иван Лизан.

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала идею так называемой родственницы последнего российского императора Николая II Ольги Куликовской-Романовой о переносе экспозиции, посвящённой Ялтинской конференции, из главных залов Ливадийского дворца. Крымским СМИ депутат заявила, что восковые фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта в парадном вестибюле напоминают ей трупы, которые нужно скорее убрать.

«Конечно, Ялтинская конференция — это знаковое событие для всего мира, историческое событие. Об этом событии мы не имеем права забывать. И весь мир должен знать, что именно в стенах Ливадийского дворца были подписаны эти документы. Но для экспозиции нужно выделить отдельную комнату, сразу у входа не нужно «трупы» выставлять», — отметила Поклонская «Крыминформу».

В качестве примера негативного восприятия экспозиции она привела эпизод из недавней экскурсии, которую Поклонская провела для школьников по Ливадийскому дворцу.

«Вначале мы стояли у парадного входа, дети восхищались — смотрели на орнамент, украшения. С таким восхищением они заходят внутрь и сразу же у входа сидят три истукана (фигуры Сталина, Черчилля и Рузвельта), дети ужаснулись. Мне пришлось объяснять, что это не трупы, это не мумии, это восковые фигуры», — рассказала Поклонская.

По словам крымского политолога Николая Кузьмина, попытки сравнить историческое значение временного проживания последних Романовых в курортной местности и Ялтинской конференции просто смехотворны.