Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Одним из самых примечательных событий первого дня работы Петербургского международного экономического форума стала организованная Сбербанком сессия, на которой обсуждали ближайшее будущее человечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Садхгуру на ПМЭФ 2018

К дискуссии на такую тему Герман Греф пригласил не только мистика Садхгуру, основателя фонда «Иша» (этот факт отметили почти все), но также известного своими «черными лебедями» Нассима Талеба и представителей руководства Google, Xprize и Huawei.

Отметим, что заседание прошло в самом большом из залов «Экспофорума», там же, где в пятницу будет выступать президент России, и оно было одним из двух самых массовых в первый день форума. Огромный затемнённый конгресс-холл был оформлен мерцающими и переливающимися линиями огоньков по периметру. Их целью, по-видимому, было ввести слушателей в медитативный транс. Эти детали будут важны.

Как и та, например, деталь, что «площадь Сбербанка» — самое посещаемое место на форуме, единственная часть главного коридора, где регулярно не протолкнуться. Участники форума шутят: сразу видно, у кого сегодня в России всё хорошо с деньгами.

Дарья Драй ИА REGNUM Герман Греф на ПМЭФ 2018

Обсуждать будущее в такой компании Герману Грефу явно было очень приятно. Он сразу обозначил основные вводные: мир быстро меняется, и нужно выяснить, как людям нужно менять своё поведение для того, чтобы быть в этом меняющемся мире «успешными».

Часть из произнесённого на этой сессии вряд ли может быть оспорена. Скорость изменений увеличивается, стирается грань между реальным и виртуальным и т.п. Но одновременно с этим в зале было как-то много неправды.

Представители западных компаний говорили, что лучший способ стать миллиардером — помочь миллиарду человек, придумать такой бизнес, который учтёт их интересы. Но это говорят люди, которые придумывают другим людям новые потребности, а вовсе не закрывают реальные.

Автор «черных лебедей» рассказывал, что после Второй Мировой войны люди пассивно внимали телевизору, а теперь их так уже не обмануть, и говорил он это не в качестве шутки.

Все без исключения заявляли, что в будущем люди будут решать больше, чем государства, а новые технологии освободят людей (особенно на это упирал гуру), — и всё это как будто не противоречит сбору личных данных и отчетам Facebook пред властями и спецслужбами.

Да и сам Сбербанк, пригласивший в Петербург таких модных спикеров, зарабатывает отнюдь не на новых технологиях, а на том самом государственном ресурсе, который подвергается им же такой снисходительной критике.

Дарья Драй ИА REGNUM Герман Греф

Перед выступлением Садхгуру Герман Греф объяснил, почему он решил его позвать: потому что в мире растёт нервозность и усталость от избытка информации и стрессов, а мистик — специалист как раз по таким вопросам.

Идеальная картина мира состоит в том, чтобы за счёт отнюдь не технологичного ресурса пригласить модных спикеров и обсудить глобальные вызовы, остаться в новом мире успешными, а также не слишком напрягаться в процессе.

Такие дискуссии ведутся на соответствующем языке, в котором бесчисленные англицизмы врезаются в густой поток глобально-абстрактных слов о будущем, технологиях, свободах и компетенциях (все слова — с большой буквы).

Дарья Драй ИА REGNUM Садхгуру в кулуарах ПМЭФ 2018

Люди, которые говорят все эти слова, зарабатывают деньги совсем не таким способом, а все эти слова произносят для того, чтобы в чьих-то глазах выглядеть модными. В этом и есть неправда.

Многомиллиардные разговоры о черных лебедях проходят как бы не пересекаясь с реальными людьми, к примеру, с теми миллионами людей, которые живут без достаточного количества питьевой воды.

И такая непересекаемость, возможно, вызвана именно тем, что участники разговоров озабочены не тем, как правильно, а тем, как модно, успешно и не стрессово.