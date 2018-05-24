Баку, 24 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа президенту Азербайджана и азербайджанскому народу по случаю Дня Республики и 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что создаст лучшие условия расширению американо-азербайджанского сотрудничества. Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с Вами для мирного и долгосрочного урегулирования этого конфликта», — цитирует послание Трампа азербайджанское государственное агентство «Азертадж».

Трамп также отметил, что Азербайджан и Соединенные Штаты, взаимодействуя для решения сложных региональных вызовов, осуществляют тесное партнерство.

«Я ценю ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также наши многолетние торговые связи. Продолжающееся годами наше сотрудничество в энергетической сфере достигло вершины благодаря невероятному достижению — транспортировке в этом году по Южному газовому коридору первого газа, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы».

По словам президента США, он с нетерпением ожидает совместной работы с Ильхамом Алиевым.