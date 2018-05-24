Лондон, 24 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают снижаться — трейдеры не готовы к ценам выше $80 за баррель и ожидают решений ОПЕК, 23 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

К середине дня стоимость нефти Brent на Лондонской бирже снизилась на $1,04 и составляет $78,76 за баррель. Нефть марки WTI торгуется по цене $70,79 за баррель — падение с начала торгов составило $1,05.

Напомним, в середине мая баррель Brent впервые приблизился к отметке $80 — на рост котировок повлияло ожидание санкций против Ирана и Венесуэлы. Однако рост был сбит данными о росте запасов сырой нефти в США и ожиданием решения об увеличении добычи странами ОПЕК.