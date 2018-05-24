Вашингтон, 24 мая, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер признал тот факт, что за предвыборной кампанией американского лидера велась слежка. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 24 мая, в сети микрооблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Клэппер признал, что за моей кампанией шпионили. Шпиону были заплачены огромные деньги, гораздо больше обычного. Всё начинает выглядеть как величайший политический скандал в истории США. Спайгейт — ужасная вещь!» — пишет Трамп.

Также американский президент добавил, что бывший глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми «был плохим лидером, который причинил спецслужбе много боли».

Напомним, ранее Трамп заявил, что если появятся доказательства того, что в его предвыборной команде был информатор ФБР, то это станет позором для всей страны. Он подчеркнул, что этот скандал может превзойти даже Уотергейт.