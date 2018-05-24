Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Предпочтительным способом получения средств на выполнение майского указа президента России Владимира Путина является смягчение бюджетного правила, сообщил 24 мая назначенный на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, в России требуется сформировать механизм создания валютных резервов при сверхдоходах от нефти дороже $40.

«Изменить правило в части небольшой коррекции по дефициту бюджета — на 0,5 п.п. ВВП и на $5 изменить цену отсечения — до $45, на мой взгляд, оставит возможность контроля над макроэкономическими рисками», — пояснил Кудрин.

Он добавил, что условием применения подобного механизма должны стать структурные реформы.

В свою очередь в Минфине РФ сообщили, что власти не станут отказываться от результата, который был достигнут после введения действующего бюджетного правила. Несогласие с позицией Кудрина также выразил министр экономического развития Максим Орешкин.