Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Власти Сахалинской области намерены организовать дополнительные авиарейсы в Японии в случае положительного решения о безвизовых обменах между Сахалином и островом Хоккайдо, заявил 24 мая губернатор региону Олег Кожемяко на полях Петербургского международного экономического форума.

Tyurina yu Аэропорт. Южно-Сахалинск

«Со своей стороны мы готовы увеличить количество авиарейсов в Японию и организовать паромное сообщение из Корсакова не только в Вакканай, но и в порты Отару и Саппоро», — цитирует ТАСС Кожемяко.

По словам главы региона, положительное решение об организации безвизовых обменов будет способствовать росту турпотока не только на Сахалине, но и на втором по величине японском острове. При этом для этого необходима «добрая воля» министерств иностранных дел России и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее провокационная выходка японских дипломатов вызвала ноту протеста представительства МИД РФ в Петропавловске-Камчатском.

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