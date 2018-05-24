Москва, 24 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. По результатам опроса туристов в социальных сетях составлен рейтинг городов и регионов с самой вкусной рыбой и морепродуктами. Исследование провел сервис онлайн-бронирования отелей Tvil.ru.

Kurt Kulac Барабулька

Отмечается, что первое место «гастрономические» туристы отдали крымской барабульке и устрицам, вторую позицию заняла столица Приморского края Владивосток с мидиями и гребешками, тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург со знаменитой корюшкой. Также в рыбно-деликатесные ТОП-5 вошли астраханская вобла и калининградская сельдь.

В ходе соцопроса любители гастрономического туризма также отметили Сибирь (хариус) и Архангельск (корюх, навага и сёмга).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании правительства республики подчеркнул, что в курортном сезоне 2018 года средняя стоимость отдыха в гостиницах и санаториях Крыма осталась на прошлогоднем уровне. По его словам, по отдельным объектам цена даже снизилась.