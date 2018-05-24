Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Работа «на дому» для России имеет очень серьезное значение, потому что это зачастую работа в «тени», а это отсутствие уплаты страховых взносов и страховой защиты, но люди на это идут. Об этом сегодня, 24 мая, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

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По его словам, «позиция Минтруда такова — министерство вместе с налоговой службой постепенно собирает информацию об этих людях». Известно о том, кто платит различные коммунальные платежи. Сопоставление баз данных о тех, за кого не уплачиваются страховые взносы, и кто не платит подоходный налог, находясь в трудоспособном возрасте, и наличие у государства информации о различных транзакциях в государственных системах, существует, заверил министр.

Продлевается налоговая амнистия для самозанятых

«Собрать информацию о самозанятых гражданах — вопрос времени, он решается аналитическим способом. Возможно, не надо будет вводить экзотические налоги. Государство будет накапливать эту информацию. Но граждане, прежде всего, сами должны понимать, что в последующем они могут остаться без пенсии, без других видов социального обеспечения. Это очень серьезный риск», — считает Топилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая чиновники Министерства финансов РФ заявили о намерении инициировать новый налоговый режим для самозанятых граждан. В России к самозанятым законодательство относит граждан, которые самостоятельно оказывают услуги физическим или юридическим лицам, не нанимая при этом дополнительных работников.

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