Москва, 24 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Для того чтобы в экономике произошли структурные преобразования, нужно много времени и продуманные действия, заявил 24 мая доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заявление первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, сообщившего, что экономика России адаптировалась к санкциям, которые подстегнули её к структурным изменениям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Абсолютно согласен с тем, что экономика адаптировалась, — заявил Хестанов. — Она действительно адаптировалась. А вот относительно структурных преобразований я испытываю очень большие сомнения. Дело в том, что, во-первых, структурные преобразования в экономике сами по себе происходят очень медленно. То есть совершенно наивно ожидать, что за короткое время можно изменить структуру экономики. Во-вторых, никаких направленных действий — осознанных и продуманных, которые бы стимулировали структурные изменения, пока не происходит. Пока эти слова стоит рассматривать как демонстрацию намерений, но не как что-то реально достигнутое».

К числу таких структурных изменений, которые, как считает Хестанов, должны произойти в России, экономист отнёс улучшение бизнес-климата и снижение доли государства в экономике.

Напомним, что, как заявил 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов, антироссийские западные санкции затормозили экономику РФ на 0,5% от объема ВВП России.

При этом он заявил, что экономика РФ адаптировалась к новым условиям, причём внешние ограничения подстегнули Москву к структурным преобразованиям в экономике.

«Безусловно, влияние санкций оказывается на экономике, мы сегодня уже говорили, что оно может достигать 0,5% ВВП. Но мы не сидим сложа руки, осуществляем меры структурного реагирования на вновь сложившуюся ситуацию», — заявил Силуанов.