Москва, 24 мая, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Интервью муфтия Духовного управления мусульман Москвы и центрального региона «Московский муфтият», председателя Духовного собрания мусульман России, члена Общественной палаты РФ Альбира хазрат Крганова.

Московский Муфтият Альбир Рифкатович Крганов

Язык — святой дар, данный Богом, его необходимо сохранять в своем родном очаге и передавать детям, исполняя личный нравственный долг, не перекладывая его третьим лицам.

В советский период в стране активно развивалось просвещение и образование. Страна серьезно финансировала это направление, щедро комплектуя школы всем необходимым: педагогами, учебными материалами и оборудованием. Русский язык в этот период стал языком, объединяющим страну, языком, через который в регионы, в республики шли знания — точные, естественные науки, гуманитарные, знания о стране, о мире, о человеке. В ряде мусульманских регионов до советского периода просвещение и знание приходили через религию — изучение арабского языка, юридических наук (шариата), астрономии и других сопутствующих дисциплин. При мечетях работали мектебе и медресе. Быть образованным было престижно всегда, во все времена. Еще до революции, например, 87% татарского населения умели писать и читать.

В советский период в зависимости от статуса территории в ряде национальных республик были либо национальные классы и школы, либо предметы по изучению национальных языков. В полиэтничных республиках это не давало гарантии, что каждый будет изучать именно свой родной язык, часто это были языки титульной нации региона. Судопроизводство в союзных республиках шло на национальном языке.

Согласно части 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. В развитии названных конституционных гарантий Законом об образовании в РФ установлено, что граждане РФ имеют права на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Государство поддерживает право каждого на национальное самовыражение, культуру, язык, предоставляет возможность изучения родного языка в школе. Использование такой возможности — неизменное право каждого. Полиэтничность регионов нашей страны многократно возросла, русский язык все так же государственный, объединяющий, общий. Я сам по национальности татарин, учился в сельской школе в Чувашской Республике, родной язык мы изучали 3 урока язык и 2 литературу в неделю. Я и моя семья отлично владеем своим родным языком, мои дети учатся в московской школе, они прекрасно разговаривают на родном языке. Семья — главный учитель родного языка.

Мы еще должны помнить о том, что когда называем любую национальную республику, то она всегда полиэтнична, не все представители данной национальности проживают именно там. Они разбросаны по всей территории Российской Федерации.

В России также проживает огромное количество выходцев из бывших союзных республик: армяне, узбеки, таджики, киргизы, украинцы. Как быть с правами родителей, являющихся законопослушными мигрантами, которые стали уже гражданами страны, дети которых учатся в российских школах? Возможность удовлетворить их заявления в обязательном порядке в большинстве случаев объективно отсутствует. Разве это не будет свидетельствовать о дискриминации в сфере образования? Правозащитникам нужно вести себя последовательно до конца. Необходимо думать о всех жителях страны, и здесь ответ очевиден, нужно избавить правоприменительную практику от политизированных провокаций.

Думаю, в школах сел и поселков, малых городов с компактным проживанием той или иной национальности вопросов не возникнет, родители выберут родной язык для своих детей. А вот в больших городах, возможно, вопросы возникнут. Это экзамен на зрелость гражданского общества в лице национальных организаций, это относится к семье, в которой воспитывается ребенок. Интеллигенция, общественные активисты должны более активно вовлекать и разъяснять вопрос о важности обучения родному языку. Сам народ должен желать этого, искусственно и под нажимом мы не сохраним основы языковой культуры. К сожалению, до сих пор многие национально-культурные организации системно не занимаются данным вопросом. Даже анализ заявок на президентские гранты это показывает — нет заявок от национальных организаций на тему популяризации, развития или сохранения национальных языков.

Другой пример. Согласно законодательству о свободе совести и религиозных объединениях обучение детей мы, религиозные организации, проводим с письменного согласия родителей. В воскресные школы к нам ходят тысячи детей, но некоторые этнические мусульмане не отправляют детей и сами, мягко говоря, не интересуются религиозной жизнью. И это нормально, это их выбор. Ведь нельзя, да и невозможно, всех загонять в мечети. Даже во времена самого Пророка Мухаммада некоторые его близкие и родные не приняли его призыва.

С другой стороны, конечно, хорошо, когда человек знает родной язык, приобщен к национальной культуре и традициям. Вопрос, как этого достигнуть? Надо всегда оставаться в рамках правового поля, закона. Некоторым иногда кажется, что стоит нажать, надавить — и проблема будет решена. Это иллюзии, так не получится. И нельзя право путать с обязанностью, менять их местами, на это существуют определенные правовые последствия.

Хочу отметить, что нельзя излишне политизировать данный вопрос, переводить его в конфликтную плоскость, раскалывать общество. Все, кто рассуждает о праве человека на изучение родного языка, должны чувствовать ответственность. Закон провозглашает право на свободное изучение родного языка, устанавливает основы правового режима его реализации. Государство обязано создавать гарантии для реализации этого права в сотрудничестве с институтами гражданского общества, общественностью. И здесь очень нужны методы убеждения, терпеливого культивирования интереса к родному языку, культуре и традициям. Ну, запугаем родителей, навяжем администрированием детям изучение родного языка, чего добьемся? Только обратного негативного эффекта, да и чем тогда мы отличаемся от большевиков? Поэтому проблему изучения родного языка надо переводить в правое поле, с обозначением прав, обязанностей и ответственности всех субъектов, в сферу морального долга и социального служения для общественных организаций и граждан. В этой связи не могу не вспомнить добрым словом инициативу уважаемого Камиля хазрата Самигуллина, который инициировал создание курсов по изучению татарского языка при приходах, терпеливо и уважительно работает с родителями и прихожанами.

Мы планируем в Общественной палате РФ в ближайшее время проведение консультаций, обсуждение этого законопроекта с привлечением известных экспертов и ученых, сформулируем наши предложения. Намерены в дальнейшем осуществлять тщательный мониторинг правоприменительной практики.

Да, имеются случаи, когда на родителей прямо или косвенно оказывается давление, принуждение к выбору для детей родного языка в обязательном порядке. Конечно, это сигнал неблагополучия. Это свидетельство уровня управленческой и правовой культуры руководителей различного ранга. Закон как раз и должен защищать права родителей и детей. Хотел бы, чтобы и региональные Общественные палаты не остались в стороне от этого вопроса.

В заключение хочу сказать, что вопросы изучения и сохранения родного языка требуют к себе бережного отношения и мы должны найти правильное решение этой проблемы, работающее на укрепление сплоченности в обществе.