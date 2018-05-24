Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В качестве одной из приоритетных задач как для правительства России, так и для региональных властей выступает восстановление в сельской местности страны медико-социальной инфраструктуры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), вице-премьер подчеркнула, что сокращение с 2014 по 2017 год на 630 единиц количества фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности оказалось «крайне чувствительным» для населения.

«Необходимо разворачивать медико-социальную инфраструктуру, инфраструктуры ухода, доступности оказания помощи не только медицинской, но и социальной», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Санкт-Петербурге открылся XXII Петербургский международный экономический форум, в котором приняли участие около 15 тыс. делегатов из 100 стран мира. Встречи участников за круглыми столами и на панельных сессиях пройдут под общим девизом «Создавая экономику доверия».

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